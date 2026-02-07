Τελευταία Νέα
Αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα -Χιλιάδες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η μετάβαση στα ηλεκτρικά και υβριδικά συστήματα κίνησης αλλάζουν ριζικά το τοπίο στην αγορά εργασίας του αυτοκινήτου.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μια τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινότητας και αρχίζει να αλλάζει, με πιο γρήγορους ρυθμούς απ’ ό,τι πολλοί περίμεναν, όχι μόνο τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά και τα επαγγέλματα που τα υποστηρίζουν.

Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των μεταφορών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται μεταξύ άλλων να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει διάφορα ζητήματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση, βάζοντας πιο καθαρούς κανόνες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

