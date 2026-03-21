220.000 εργαζόμενοι εντάσσονται στην Ψηφιακή κάρτα από 1η Απριλίου – Οι νέοι ΚΑΔ και οι κλάδοι

Στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα), στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, καθώς και σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής, γραφεία κηδειών επεκτείνεται από 1η Απριλίου η Ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Συνολικά η νέα επέκταση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους στους υπό ένταξη κλάδους και θα εφαρμοστεί πιλοτικά για 5 μήνες, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για να εξοικειωθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με το μέτρο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή του μέτρου, που θα αφορά τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξής ΚΑΔ, αλλά και εκείνες που έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους ενταγμένους:

Τηλεπικοινωνιών (ΚΑΔ 61)

Δραστηριοτήτων απασχόλησης (ΚΑΔ 78)

Δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81)

Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) – με εξαίρεση από υποχρέωση σήμανσης κάρτας των γιατρών

Δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96) που αφορά γυνμαστήρια, κέντρα αισθητικής ,spa και άλλες δραστηριότητες.

Την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1. Όπως επεσήμανε το μέτρο προστατεύει ήδη 2.000.000 εργαζόμενους σε κλάδους όπως, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ κ.α. και πλέον επεκτείνεται

