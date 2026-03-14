262 εκατ. στους αγρότες για γεωργικά μηχανήματα

Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να έχει εκδοθεί η οριστική πρόσκληση για τα νέα σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστας Τσιάρας.

Ο Υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης αφιερωμένης στην Ελληνίδα αγρότισσα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 31ης έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονίκη, έδωσε το στίγμα των προθέσεων του Υπουργείου για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Όπως έκανε γνωστό, για τα νέα σχέδια βελτίωσης έχει ήδη προσδιοριστεί ένα κονδύλι που ξεπερνά τα 262 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετη χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να υπάρξει υπερδέσμευση πόρων εφόσον καταγραφεί υψηλό ενδιαφέρον από τον αγροτικό κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.kathimerini.grπατώντας ΕΔΩ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

