Εβδομάδα «πίεσης» για επιχειρήσεις, αγρότες και εργοδότες: Για ποιες προθεσμίες πρέπει να «τρέξουν» από σήμερα

«Μαζεμένες» προθεσμίες για όσους έχουν ανοιχτές υποχρεώσεις προς το ασφαλιστικό σύστημα, για τους αγρότες που θέλουν να διορθώσουν στοιχεία στις αιτήσεις ενίσχυσης και για τις επιχειρήσεις που ετοιμάζονται για τον επόμενο κύκλο φορολογικών δηλώσεων, συγκεντρώνει η δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου που ξεκινά σήμερα (09.03.2026).

Το πιο άμεσο deadline αφορά εργοδότες και επιχειρήσεις που πρέπει να στείλουν τα στοιχεία για τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου. Η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι σήμερα και αφορά και το δώρο Χριστουγέννων του 2025, δίνοντας στα λογιστήρια ένα τελευταίο περιθώριο για να κλείσουν εκκρεμότητες που έμειναν πίσω, ύστερα από τις αλλαγές που έχουν περάσει στο σύστημα.

Σήμερα λήγει και το περιθώριο που έχουν οι αγρότες για να κάνουν διορθώσεις στις αιτήσεις ενίσχυσης των ετών 2024 και 2025. Η νέα προθεσμία λήγει απόψε στις 23:59 και, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, δόθηκε για να υπάρχει περισσότερος χρόνος ώστε να διορθωθούν λάθη και να τεκμηριωθούν σωστά τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί. Για τους παραγωγούς αυτό είναι το τελευταίο παράθυρο πριν περάσουν στην επόμενη φάση καθώς μετά το κλείσιμο αυτής της διαδικασίας, προβλέπεται να ανοίξει ξανά ειδική εφαρμογή για όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες σε μικρότερα αγροτεμάχια, με προθεσμία έως τις 24.03.2026.

