2ο Φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά & Ελαιόλαδο: Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις σε Ξηροκάμπι και Σπάρτη

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου οι δύο από τις τρεις εκδηλώσεις που συνθέτουν το φετινό 2ο Φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά & Ελαιόλαδο που διοργανώνει ο Δήμος Σπάρτης.

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου από το Ξηροκάμπι της Φάριδας, με τη μεγάλη συναυλία από τον Παντελή Θαλασσινό και το συγκρότημα «Γραμμές».

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ, ενώ μαζί με την Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Φάριδος, κ. Αδαμαντία Βαγιακάκου-Δογαντζή, βράβευσαν τον πρώην Δήμαρχο Φάριδας, κ. Παναγιώτη Παναγιωτουνάκο για τη συνολική προσφορά του και για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει τα «Ελαιοφόρεια», που σήμερα έχουν μετεξελιχθεί στο Φεστιβάλ Ελιάς & Ελαιολάδου, σκοπεύοντας να αγκαλιάσουν όλο τον Δήμο Σπάρτης και να αποτελέσουν έναν φάρο Τέχνης, Πολιτισμού και Επιστήμης.

Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ συνεχίστηκαν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, όπου ο Δήμος σε συνεργασία με τους πέντε χορευτικούς συλλόγους της περιοχής, ένωσαν δυνάμεις και με τον ρυθμό της μουσικής ξεσήκωσαν την κατάμεστη από κόσμο πλατεία.

Τιμώντας τη συμβολή των πέντε χορευτικών συλλόγων, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ευστράτιος Κοκκορός, χαιρέτησαν την εκδήλωση και απένειμαν στους εκπροσώπους των χορευτικών συλλόγων αναμνηστικές πλακέτες για τη συμβολή τους στη διατήρηση και διάδοση της τοπικής παράδοσης στις νεότερες γενιές.

Αμέσως μετά τα μέλη της Λαογραφικής Ομάδας Λακωνίας, του Πολιτιστικού και Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Σπάρτης «Χοροδρόμοι», του Ομίλου Διάδοσης Παραδοσιακών Χορών και Εθίμων «Η Πυρρίχη», του Λαογραφικού – Χορευτικού Συλλόγου Σπάρτης και του Παραρτήματος Σπάρτης του Λυκείου Ελληνίδων, παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από τη βόρεια Λακωνία, μέχρι τον Έβρο, τη Φλώρινα, τις Κυκλάδες και τα Κύθηρα, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους σε ένα μαγευτικό ταξίδι στην Παράδοση.

Επιστημονική Ημερίδα

Το 2ο Φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά & Ελαιόλαδο κορυφώνεται την προσεχή Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 10:30 το πρωί με την Επιστημονική Ημερίδα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Σελλασίας, που διοργανώνει ο Δήμος Σπάρτης με την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος». Υψηλοί προσκεκλημένοι και ομιλητές θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για το παρόν και το μέλλον της ελιάς και του λαδιού, ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.