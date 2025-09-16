Η Μαρία Κάλλας ζει μέσα από τη συλλογή της – Ο Σύλλογος Αποφοίτων υποδέχεται τη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη (pic’s)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας είναι ένας ΜΗ κερδοσκοπικός σύλλογος που από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, το 2007 έως και σήμερα, παράγει πολύπλευρο πολιτιστικό έργο. Ο Σύλλογος μας είναι ο παλαιότερος επίσημος φορέας της χώρας που φέρει το όνομα της Μαρίας Κάλλας στην επωνυμία του.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, πριν από 48 χρόνια, ο πλανήτης αποχαιρέτησε την μεγάλη Μαρία Κάλλας που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι στην οδό Ζώρζ Μαντέλ.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2023, ο Σύλλογός μας υποδέχθηκε στην Καλαμάτα για τα εγκαίνια της τότε μεγάλης αφιερωματικής έκθεσής μας για τα 100 χρόνια από την γέννηση της μεγάλης σοπράνο, έναν από τους τελευταίους προσωπικούς της φίλους κα πιανίστα της, τον “φωτεινό και χαρισματικό” Κύριο Ρόμπερτ Σάδερλαντ, 96 ετών τότε. Η έκθεση μας έκλεισε στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ημέρα γενεθλίων της Ντίβας αλλά και του Συλλόγου μας. Τότε ήταν που δια στόματος του Δημάρχου Καλαμάτας, Κύριου Αθανάσιου Βασιλόπουλου ανακοινώθηκε η δέσμευσή του για την ανεύρεση χώρου μόνιμης στέγασης του συνεχώς αυξανόμενου αρχείου μας.

Δέσμευση που έγινε πραγματικότητα.

Έτσι λοιπόν, στις 2 Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου χώρου 40 τμ στον 3ο όροφο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας “Πανταζοπουλείου Λαϊκής Σχολής”, που παραχωρήθηκαν και έγιναν το “μόνιμο σπίτι” του αρχείου της Μαρίας Κάλλας του Συλλόγου μας. Σε κάθε βήμα είχαμε την τιμή και την τύχη να έχουμε τη στήριξη Ιδρυμάτων, φορέων αλλά και μεμωνομένων ανθρώπων που όλοι μαζί καταφέραμε να δώσουμε στην Καλαμάτα ακόμη ένα κύτταρο πολιτισμού, ανοιχτό και δημιουργικό.

Έως και σήμερα, τα μέλη του Συλλόγου μας εργάζονται και λειτουργούν στο προβλεπόμενο ωράριο την έκθεση της Μαρίας Κάλλας εθελοντικά. Έχοντας ξεπεράσει τους 3.000 επισκέπτες είμαστε πλέον απόλυτα πεπεισμένοι πως η μεγάλη Μαρία Κάλλας αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στον τομέα του πολιτισμού και της μουσικής – αν όχι το σπουδαιότερο πρόσωπο- σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως η Μαρία Κάλλας θα είναι μία από τις 6 εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορική διαδρομή της Γηραιάς Ηπείρου και θα απεικονίζεται στην μια πλευρά χαρτονομίσματος του ευρώ από τα μέσα του 2026.

Με αθόρυβη και αδιάκοπη δουλειά προσπαθούμε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε αναλάβει. Δηλαδή την μεγαλύτερη δυνατή προβολή της αξεπέραστης κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας. Όχι πως η Μαρία Κάλλας έχει ανάγκη από “διαφημιστές”, μα με σεβασμό, μεθοδικότητα και πραγματικό ενδιαφέρον προχωράμε σταθερά και πιστεύουμε πως πλησιάζουμε όλο και περισσότερο βήμα βήμα το σκοπό μας.

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας ενημερώνουμε πως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, εκπρόσωποι του Συλλόγου μας βρέθηκαν στην Αθήνα και συναντήθηκαν με τον μεγάλο συλλέκτη Δημήτρη Πυρομάλλη. Ο Σύλλογος μας παρέλαβε περί τα 1.500.000 τεκμήρια από την προσωπική συλλογή του. Ο ίδιος είχε έρθει σε επικοινωνία με τον Σύλλογό μας πριν κάποιο χρονικό διάστημα και ενημέρωσε σχετικά με τη διάθεσή του να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Ο ίδιος ο συλλέκτης αναφέρει σχετικά: “…Οι φωτογραφίες είναι το πιο σπουδαίο απόκτημα της συλλογής μου. Η πιο άρτια συλλογή. Υπολογίζω πως έχω συλλέξει περίπου 15.000.000 φωτογραφικά τεκμήρια….”

Ο Δημήτρης Πυρομάλλης το 2023 παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου και πραγματοποιήθηκε έκθεση για τα 100 έτη από την γέννηση της Μαρίας Κάλλας υπό τον τίτλο “Unboxing Maria Callas” και βασιζόταν εξ’ ολοκλήρου στην δωρεά του. Για τον λόγο αυτό, ο Δημήτρης Πυρομάλλης παρέλαβε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την μεγάλη του προσφορά, το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος από την Προεδρία της Δημοκρατίας και την τότε Πρόεδρο Κατερίνα Σακελαροπούλου.

Όπως καταλαβαίνετε – και συνειδητοποιούμε κι εμείς ως μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων – η έκθεσή μας μεγαλώνει ραγδαία. Όλες οι δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί προς εμάς κατά το παρελθόν είναι πολύτιμες. Από ένα γραμματόσημο μέχρι και μεγαλύτερες δωρεές αρχείου, όπως των Andrew Visnevski & Colin Deane, Dr. Richard Copeman έως και την πολύ σπουδαία δωρεά που αποδεχθήκαμε από τον Κύριο Πυρομάλλη, καθιστούν το σύνολο του υλικού του αρχείου μας από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και μοναδικό στο σύνολό του.

Από σήμερα, ημέρα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα προχωρήσουμε σταδιακά στην έκθεση – αφού προηγηθεί η αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση όπου δεν έχει γίνει- της δωρεάς του Δημήτρη Πυρομάλλη στο χώρο της έκθεσης της Μαρίας Κάλλας.

Η έκθεσή μας, θα λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση για το κοινό σήμερα ημέρα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: 18.30-20.30.

Υπό τον ήχο και το άκουσμα της φωνής της Μαρία Κάλλας μέσα από τη συλλογή δίσκων βινυλίου του αρχείου μας, θα τιμήσουμε την μεγαλύτερη φωνή του αιώνα που μας πέρασε την ημέρα που εκείνη αποχαιρέτησε τον κόσμο.