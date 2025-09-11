Δημήτρης Πτωχός: «Οι νέοι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων θα αποσυμφορήσουν γεωγραφικά την Πελοπόννησο και θα μειώσουν το κόστος για τους δήμους»

Στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή επτά Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), έργο που εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία του έργου: «Με τους νέους ΣΜΑ πετυχαίνουμε γεωγραφική αποσυμφόρηση, οικονομική ελάφρυνση για τους δήμους και βελτιστοποίηση στη μεταφορά απορριμμάτων. Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που ενισχύει το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, και ο Τεχνικός Διευθυντής Περιβάλλοντος της αναδόχου εταιρείας, Σωτήρης Κατσιμίχας. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος, και ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρόντες ήταν οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν οι ΣΜΑ: Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας και Μονεμβασιάς.

Οι τοποθεσίες των νέων ΣΜΑ:

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (θέση Αγίων Θεοδώρων)

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (θέση «Καραχασάνι», εκτός οικισμού Άστρους)

Δήμος Νότιας Κυνουρίας (θέση «Τσουμιάς», εκτός σχεδίου Λεωνιδίου)

Δήμος Μονεμβασιάς (θέση Χέρωμα, εκτός σχεδίου Αγίων Αποστόλων Δ.Ε. Βοιών)

Δήμος Δυτικής Μάνης (θέση «Δύο Πέτρες», κοινότητα Προσηλίου Δ.Ε. Λεύκτρου)

Δήμος Καλαμάτας – Μεσσήνης (εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αντικαλάμου, για εξυπηρέτηση Καλαμάτας και Μεσσήνης)