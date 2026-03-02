4 νέοι υπάλληλοι στο δήμο Τρίπολης – Κώστας Τζιούμης: “Ενισχύουμε την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο νέο Δημαρχείο Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε χθες 2 Μαρτίου 2026, η ορκωμοσία τεσσάρων (4) νέων υπαλλήλων, οι οποίοι θα αναλάβουν άμεσα υπηρεσία ο ένας στη Διεύθυνση Πρασίνου και οι άλλοι τρεις θα στελεχώσουν τη δημοτική Αστυνομίας του Δήμου μας.

Οι νέοι υπάλληλοι έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο ενώπιον του δημάρχου κ. Κώστα Τζιούμη, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας κ. Άγγελου Αντωνόπουλου, του Αν. Προϊσταμένου Δ/σης Πρασίνου κ. Αντώνη Μητρόπουλου και του Γενικού Γραμματέα κ. Βασίλη Κωστόπουλου, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά τους και είναι οι κάτωθι:

Ελένη Παπαδόγιαννη – Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας Νικόλαος Κατσιρούμπας – Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας Βασίλειος Τράκας – Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας Νικόλαος Διαμαντόπουλος – Κλάδος/Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Ο Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης καλωσόρισε τα νέα στελέχη στην οικογένεια του Δήμου, ευχόμενος καλή δύναμη και δημιουργική θητεία προς όφελος των δημοτών μας και της τοπικής κοινωνίας. Κατά τις δηλώσεις του ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία της αναγκαιότητας στελέχωσης της δημοτικής αστυνομίας με νέους υπαλλήλους, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του δήμου. Παράλληλα, με τις νέες προσλήψεις ενισχύουμε και έναν ευαίσθητο τομέα αυτόν του πρασίνου, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και της αισθητικής στην πόλη μας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες κάλυψης και άλλων κενών οργανικών θέσεων υποβάλλοντας τα σχετικά αιτήματα, δεδομένου ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των δήμων είναι η υποστελέχωσή τους. Ως δημοτική αρχή χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ενισχύουμε νευραλγικές υπηρεσίες με στόχο τη ενίσχυση της λειτουργίας του δήμου.