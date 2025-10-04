42χρονος «ποντικός» άνοιγε… οχήματα στην Καλαμάτα

Στη σύλληψη ενός 42χρονο προχώρησαν οι αστυνομικοί Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, μετά από έρευνα σχετικά με κλοπές σε οχήματα η οποία οδήγησε στα χνάρια του.

Όπως προέκυψε ο 42χρονος, αλλοδαπός είχε βάλει στο μάτι οχήματα, τα οποία έκλεβε αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα αξίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (3.10.2025) το πρωί, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 42χρονος αλλοδαπός, γιατί λίγο νωρίτερα, εισήρθε σε όχημα ημεδαπού με σκοπό την κλοπή, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς έγινε αντιληπτός. Επιπλέον, όπως προέκυψε ο ανωτέρω το χρονικό διάστημα από την 2.10.2025 έως την 3.10.2025, είχε διαπράξει ακόμα -2- περιπτώσεις κλοπής από οχήματα, στην Καλαμάτα. Αφαιρεθέντα αντικείμενα, βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.