43ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ: Όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγαλύτερου δρομικού event της χρονιάς – Παρακολουθείστε ζωντανά τον αγώνα μέσα από το κανάλι του Δήμου Σπάρτης στο Youtube

Λιγότερο από ένα 24ωρο μας χωρίζει από την εκκίνηση του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, του διεθνούς και απαιτητικού υπερμαραθώνιου που διοργανώνεται στα ίχνη του Αθηναίου Φειδιππίδη.

Ο ιστορικός υπερμαραθώνιος εκκινεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 07:00 κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης Αθηνών, παρουσία του Δημάρχου Σπάρτης, κ. Μιχάλη Βακαλόπουλου. Περίπου 400 υπεραθλητές/τριες από συνολικά 55 χώρες θα διανύσουν την απαιτητική απόσταση των 245 χιλιομέτρων, τερματίζοντας από το πρωί έως και το απόγευμα της Κυριακής στον ανδριάντα του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκκίνηση, τον τερματισμό και την τελετή λήξης του «43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ by Altion Tonovit», μέσα από το κανάλι του Δήμου Σπάρτης στο Youtube.

Εκκίνηση: https://youtu.be/R_E4TsQUjNk

Τερματισμός: https://youtu.be/9fBuHL5-sdY

Τελετή Λήξης: https://youtu.be/GWEAqdB8rjA