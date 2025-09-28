Ο Καλαματιανός Χρήστος Βασιλείου έτρεξε τα 245 χλμ Αθήνα-Σπάρτη τερματίζοντας στο απαιτητικό 43ο Σπάρταθλον (video)

Μετά από 36 ώρες συνεχούς τρεξίματος υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και 245 χιλιόμετρα γεμάτα κόπο και θέληση, 400 δρομείς έφτασαν στο άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη, ακουμπώντας τα πόδια του ως σύμβολο τερματισμού. Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχώρισε η προσωπική κατάκτηση του Χρήστου Βασιλείου (335) από την Καλαμάτα. Κουρασμένος αλλά γεμάτος χαρά, ο Βασιλείου έφτασε στο άγαλμα, εκεί όπου τον υποδέχθηκαν η οικογένεια και οι φίλοι του, μοιράζοντας τη συγκίνηση μιας σπουδαίας στιγμής.

Την πρωτιά στον φετινό αγώνα κατέκτησε ο Τσέχος Radek Brunner, που τερμάτισε σε 21 ώρες 24 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ουγγαρέζα Andrea Morocza. Σημαντική παρουσία είχε και η δυναμική Ελληνίδα Δέσποινα Σημαντράκου, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Τον νικητή υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου, Βαγγέλης Πολυμέρης.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 07:00 του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025 από την Ακρόπολη, και οι δρομείς αντιμετώπισαν μια απαιτητική διαδρομή γεμάτη δυσκολίες και φυσικά εμπόδια. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Χρήστος Βασιλείου ολοκλήρωσε με επιτυχία το Σπάρταθλον, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση, η δύναμη και η θέληση μπορούν να μετατρέψουν το όνειρο σε πραγματικότητα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ