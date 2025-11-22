Προχωρούν οι εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωση στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Σπάρτης- Αυτοψία Μανδρώνη

Την πρόοδο των εργασιών στο έργο «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ενημερώθηκε αναλυτικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και τον ανάδοχο για το χρονοδιάγραμμα, τα σημεία παρέμβασης και την εξέλιξη των εργασιών, που βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφάλεια των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Σπάρτης αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών της Π.Ε. Αρκαδίας.

«Με συστηματική δουλειά, συνεργασία και σαφές χρονοδιάγραμμα, προχωρούμε έργα ουσίας που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και στηρίζουν την ανάπτυξη της περιοχής», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Μανδρώνης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μέχρι τώρα εξέλιξη των εργασιών.