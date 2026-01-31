5 κάστρα της Ελλάδας για ρομαντικές αποδράσεις

Τα κάστρα προορισμοί της Ελλάδας αποτελούν ευκαιρία για ρομαντικές αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και, ακόμα κι αν δεν είστε λάτρεις της συγκεκριμένης γιορτής, αποτελεί πάντα καλή αφορμή για μια ρομαντική απόδραση της τελευταίας στιγμής. Στην Ελλάδα συναντάμε πάνω από 1.000 κάστρα, αρκετά εκ των οποίων είναι μεσαιωνικά. Μάλιστα, αρκετά από αυτά μπορούν να αποτελέσουν προορισμούς από μόνα τους και αξίζουν μια επίσκεψη. Επιλέξαμε πέντε καστροπολιτείες όπου μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και να θαυμάσετε την παραμυθένια αρχιτεκτονική τους.

Μονεμβασιά

Ποτέ δεν σταματά να εκπλήσσει τους επισκέπτες, ένα από τα πιο δημοφιλή κάστρα της χώρας που δε μοιάζει με κανένα άλλο. Το κάστρο της Μονεμβασιάς μοιάζει σα να σταμάτησε ο χρόνος, χτισμένο πάνω στο βράχο σε ένα μικρό κομμάτι στεριάς. Η γενέτειρα του Γιάννη Ρίτσου, όπου βρίσκεται και το σπίτι του, εντυπωσιάζει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Αξίζει να επιλέξετε διαμονή μέσα στην καστροπολιτεία, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση τόσο στα αξιοθέατα όσο και στα μαγαζιά. Τα πέτρινα κτίσματα, τα μικρά καταστήματα και τα εστιατόρια στα γραφικά σοκάκια, βρίσκονται ανάμεσα στις Βυζαντινές εκκλησίες και στους ξενώνες. Στην κορυφή δεσπόζει η Ακρόπολη της Άνω Πόλης, με θέα που κόβει την ανάσα. Αν έχετε όρεξη για πεζοπορία κατευθυνθείτε προς τον Φάρο της Μονεμβασιάς, που βρίσκεται στην άκρη της βραχονησίδας.

Ναύπλιο

Για πολλούς αποτελεί την πιο ρομαντική πόλη στην Ελλάδα. Το Ναύπλιο ή Ανάπλι, δε σταματά να γεμίζει τα Σαββατοκύριακα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί θα βρείτε όχι μόνο ένα, αλλά τρία κάστρα για ατελείωτες περιηγήσεις. Το Παλαμήδι, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά του τόπου και όχι μόνο, καθώς είναι το μεγαλύτερο και πιο καλοδιατηρημένο φρουριακό συγκρότημα της Ενετοκρατίας από τον 18ο αιώνα . Είτε επιλέξετε να ανεβείτε τα 857 σκαλοπάτια του, είτε οδηγηθείτε εκεί με το αυτοκίνητο, η επίσκεψη θα σας αποζημιώσει.

Στην άλλη άκρη της παλιάς πόλης θα συναντήσετε το Φρούριο της Ακροναυπλίας, που αξίζει να το περπατήσετε κατά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, με θέα από τη μια μεριά τη θάλασσα και από την άλλη τις κεραμοσκεπές που απλώνονται ως το λιμάνι. Ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης είναι το περίφημο Μπούρτζι απέναντι από τον παραλιακό δρόμο στο νησί των Αγίων Θεοδώρων, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή με καραβάκι.

