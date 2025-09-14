500.000 € για τη βελτίωση και συντήρηση βασικών οδικών αξόνων της Λακωνίας – Υπεγράφη η σύμβαση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Λακωνίας προχωρά σε υλοποίηση, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στα γραφεία της Π.Ε. Λακωνίας.

Το έργο αφορά τη «Βελτίωση – συντήρηση της Ε.Ο. 39 Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο και της Επ. Οδού 4 Σπάρτη – Γεράκι – Άγιος Δημήτριος της Π.Ε. Λακωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας, Θεόδωρου Βερούτη και του Περιφερειακού συμβούλου, Παναγιώτη Τζινάκου, μαζί με υπηρεσιακά στελέχη και τον ανάδοχο του έργου.

Με την παρέμβαση αυτή ενισχύεται η οδική ασφάλεια, διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε έργα που έχουν άμεσο και απτό όφελος για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού: «Με στοχευμένα έργα, όπως η σημερινή σύμβαση, ενισχύουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Στη Λακωνία, αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο, προχωράμε με συνέπεια σε παρεμβάσεις που δίνουν πραγματική αξία στον τόπο και στους ανθρώπους του.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ανέφερε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποδεικνύει έμπρακτα ότι δίνει προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια και στην αναβάθμιση των υποδομών της Λακωνίας. Το συγκεκριμένο έργο βελτιώνει δύο σημαντικούς οδικούς άξονες και προσφέρει άμεσο όφελος στους κατοίκους, στους επισκέπτες και στους επαγγελματίες της περιοχής».