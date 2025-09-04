Συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας

Με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2025 -2026» συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) του Δήμου Καλαμάτας.

Κατά την συνεδρίαση που διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρ. Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, υπό την προεδρία του αρμοδίου Αντιδημάρχου Παντελή Δρούγα, υπήρξε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας επικαιροποίηση στοιχείων και καταγραφή αναγκών απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς της περιοχής ευθύνης του, στο πλαίσιο της πρόληψης και ετοιμότητας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει της προσεχούς χειμερινής περιόδου.