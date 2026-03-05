8 στους 10 θα χάνουν το δίπλωμα οδήγησης -Ποια είναι η κρίσιμη ηλικία για τους οδηγούς

Οι έλεγχοι για τους ηλικιωμένους οδηγούς γίνονται όλο και αυστηρότεροι, με τις ιατρικές εξετάσεις και τις περιοδικές ανανεώσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η συζήτηση γύρω από την οδήγηση σε προχωρημένη ηλικία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο στην Ευρώπη, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες εξετάζουν τρόπους να διασφαλίσουν ότι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι διατηρούν τις απαραίτητες σωματικές και πνευματικές ικανότητες. Με τον πληθυσμό να γερνά και τον αριθμό των οδηγών άνω των 65 ετών να αυξάνεται σταθερά, το ζήτημα της αξιολόγησης των ικανοτήτων τους γίνεται όλο και πιο έντονο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι περιοδικές ανανεώσεις των διπλωμάτων οδήγησης και οι ιατρικοί έλεγχοι που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης το διάστημα ισχύος της άδειας μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία του οδηγού, ώστε να πραγματοποιούνται συχνότεροι έλεγχοι της φυσικής κατάστασης, της όρασης, της ακοής και των αντανακλαστικών.

