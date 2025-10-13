8 συν 1 μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές – Έρχεται η επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο

Νέο πακέτο στήριξης από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος φέρνει ο νέος προϋπολογισμός, για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με άμεσες χρηματικές παροχές για 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο νοίκι.

Το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 το οποίο κατέθεσε στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα (6.10.2025) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκαλύπτει νέα μέτρα στήριξης, των οποίων το ύψος προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ, που οι πολίτες θα τα βλέπουν πλέον για πρώτη φορά να ξεδιπλώνονται σταδιακά έως και το 2026.

1 ενοίκιο τον Νοέμβριο

Ωστόσο η αρχή γίνεται από τον Νοέμβριο. Το πρώτο από τα συνολικά εννέα νέα μέτρα που έρχονται, θα δοθεί σε περίπου ένα μήνα, ως χρηματική επιστροφή ήδη ενός ολόκληρου μηνιαίου μισθώματος στους ενοικιαστές. Πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 των ενοικίων που δήλωσαν πως κατέβαλαν το 2024. Θα εισπράξουν έτσι έως και 800 ευρώ «στην τσέπη» από το ελληνικό δημόσιο, με βάση το ενοίκιο που δηλώνει ο καθένας ότι πληρώνει.

