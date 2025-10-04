Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Για «μέτρα δωράκι στους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές, που δεν προσφέρουν τίποτα στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης», κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών, σχολιάζοντας τις νέες ρυθμίσεις για τα ενοίκια που ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

Στο νομοσχέδιο για τη φορολογία, που υλοποιεί τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κενές κατοικίες που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η παράταση του μέτρου, περιλαμβάνει τρεις βελτιωτικές τροποποιήσεις, που στοχεύουν να κινητοποιήσουν περισσότερους ιδιοκτήτες να «ανοίξουν» τα κλειστά διαμερίσματα:

Η τριετής φοροαπαλλαγή ισχύει και για διαμερίσματα άνω των 120 τ.μ., εφόσον ενοικιάζονται σε πολύτεκνους

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Θεωρείται ότι με το μέτρο αυτό θα ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να νοικιάζουν σπίτι σε δημόσιους λειτουργούς που διορίζονται π .χ. σε νησιά, ακόμα και με εξάμηνο συμβόλαιο, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

