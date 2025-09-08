89η ΔΕΘ: Ηχηρό μήνυμα εγκατάλειψης των αγροτών – Έμειναν εκτός εξαγγελιών

Με οργή και απογοήτευση υποδέχτηκε ο αγροτικός κόσμος τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το περιβόητο «καλάθι» των 1,7 δισ. ευρώ, που παρουσιάστηκε ως απάντηση στην ακρίβεια, άφησε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εκτός, επιβεβαιώνοντας –όπως καταγγέλλουν– ότι η κυβέρνηση γυρίζει την πλάτη στον πρωτογενή τομέα, τον κλάδο που αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο».

Παρά τα φιλόδοξα πακέτα για άλλες κοινωνικές ομάδες, για τον πρωτογενή τομέα δεν υπήρξε ούτε λέξη, ούτε σχέδιο, ούτε προοπτική, αφήνοντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην ανασφάλεια, να βουλιάζουν στα χρέη, ενώ τα αιτήματά τους για πραγματική στήριξη να μένουν στο περιθώριο, ενώ τα προβλήματα διογκώνονται.

