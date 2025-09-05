Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο: Στήριξη νέων αγροτών με ανώτατο όριο τα 100.000 ευρώ

Ενα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που συνδυάζει εγγυήσεις χαρτοφυλακίου πρώτης ζημίας με επιχορήγηση, σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να στηρίξει την είσοδο και την παραμονή των νέων γεωργών στον πρωτογενή τομέα.

Η μελέτη σκοπιμότητας, που εκπονήθηκε για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο site agrotikianaptixi.gr, τονίζει ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η περιορισμένη είσοδος νέων προσώπων στην παραγωγή αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας. Παρά τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, οι νέοι αγρότες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση, καθώς στερούνται πιστωτικού ιστορικού, εγγυήσεων και ιδίων κεφαλαίων – στοιχεία που τους καθιστούν «υψηλού ρίσκου» για τις τράπεζες.

