9 Φεβρουαρίου 2026: Πώς καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ο εορτασμός της ελληνικής γλώσσας αποκτά για πρώτη φορά παγκόσμιο χαρακτήρα, με τη 9η Φεβρουαρίου 2026 να καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας υπό την αιγίδα της UNESCO. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μόνο έναν συμβολικό εορτασμό των λέξεων και της ιστορίας, αλλά έναν τρόπο να αναδειχθεί η αξία της ελληνικής ως θεμέλιο πολιτισμού και πνευματικής παραγωγής. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια γλώσσα με τόσο βαθιές ρίζες στο παγκόσμιο οικοδόμημα της γνώσης τιμάται με ειδική παγκόσμια ημέρα, μέσα από μια διαδικασία συνεννόησης που ξεπέρασε εθνικά όρια και τοπικές πρωτοβουλίες.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας αντανακλά τη σημασία της ελληνικής ως ενός γλωσσικού εργαλείου που έχει διαμορφώσει τα θεμέλια της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της δημοκρατικής σκέψης. Για χρόνια, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, λογοτέχνες και εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο έχουν επιλέξει την ελληνική για να εμβαθύνουν στις πηγές της δυτικής σκέψης. Τώρα, με τον εορτασμό αυτό, ανοίγει ένας διάλογος που υπερβαίνει την κοινότητα των ειδικών και φτάνει στον απλό πολίτη, προβάλλοντας την ελληνική ως ζωντανό και δυναμικό μέσο επικοινωνίας και έρευνας.

