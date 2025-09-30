9 φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά που μειώνουν τη χοληστερόλη και θωρακίζουν την καρδιά

Η φθινοπωρινή παραγωγή, πλούσια σε γεύση και θρεπτικά συστατικά, αποτελεί πολύτιμο «σύμμαχο» για την καρδιά μας. Πολλά φρούτα και λαχανικά αυτής της περιόδου είναι γεμάτα φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Στοιχεία, δηλαδή, που ενισχύουν τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, μειώνοντας τη χοληστερόλη και την πλάκα στις αρτηρίες.

Η γενική σύσταση είναι να καταναλώνουμε (τουλάχιστον) 2,5 φλιτζάνια λαχανικών και 2 φλιτζάνια φρούτων την ημέρα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Αν και οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να είναι ωφέλιμο, εννέα φθινοπωρινές επιλογές ξεχωρίζουν για το καρδιο-προστατευτικό τους προφίλ.

Με τη βοήθεια διαθέσιμων μελετών και τις συστάσεις των διαιτολόγων ας δούμε μερικά φρούτα και λαχανικά του φθινοπώρου που ωφελούν την υγεία μας.

