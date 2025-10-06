90 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με αφορμή την πανελλαδική εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», οι Υπηρεσίες Τροχαίας, Ο.Ε.Π.Τ.Α. και τα Τμήματα Μεικτής Αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, πραγματοποίησαν ελέγχους με στόχο τη σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα).

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από την 29.9.2025 έως την 5.10.2025, αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, πραγματοποίησαν συνολικά -1.238- ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά:

-81- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων,

παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, -2- παραβάσεις σε οδηγούς-εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής και

-7- παραβάσεις σε συνεπιβάτες

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025):

Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για -30- μέρες.

επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για -30- μέρες. Η μη χρήση κράνους από τον επιβάτη δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ.

επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ. Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο . επισύρει πρόστιμο ύψους -30- ευρώ.

. επισύρει πρόστιμο ύψους -30- ευρώ. Η μη μέριμνα του οδηγού δικύκλων για την ασφάλεια των συνεπιβατών επισύρει πρόστιμο ύψους -350- ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για -30- μέρες.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκστρατείας πραγματοποιήθηκε:

την 30.9.2025 στο Κιάτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, σε συνεργασία με το Δήμο Σικυωνίων και το ΚΤΕΟ Κιάτου, διανεμήθηκαν κράνη σε διερχόμενους οδηγούς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Το προστατευτικό κράνος δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας. Είναι η απλούστερη, πιο προσιτή και – συχνά – καθοριστική πράξη που σώζει ζωές.