9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου: 35 παραστάσεις και ισάριθμοι καλλιτέχνες στην Καλαμάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από μεγάλο αγώνα προετοιμασίας και σκληρής δουλειάς είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το 9ο κατά σειρά Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, ξεκινώντας το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ολοκληρώνοντας τις δράσεις την Κυριακή 19 /10/2025.

Αισθανόμαστε ικανοποίηση και ιδιαίτερη χαρά για την ποιότητα των δράσεων που έχουν επιλεγεί να συμπληρώσουν το παζλ του περιεχομένου του Φεστιβάλ. Βραβευμένοι θίασοι από την Ευρώπη και σημαντικοί καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό θα ξεδιπλώσουν την τέχνη τους, θα διδάξουν και θα ψυχαγωγήσουν το κοινό της Καλαμάτας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η ανακοίνωση τoυ καλλιτεχνικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει μεγάλη ανταπόκριση στη σχολική κοινότητα η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και διάθεση να παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις.

Εκτός από τις 35 παραστάσεις που παρουσιάζονται από 35 καλλιτέχνες στην Καλαμάτα πρωί και απόγευμα, θα δοθούν 4 δωρεάν παραστάσεις σε ειδικά σχολεία και 8 παραστάσεις σε πόλεις της Πελοποννήσου με την στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, το Πολιτιστικό ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Θα δοθούν 2 δρώμενα για όλους το Σάββατο 11/10 και την Κυριακή 19/10 σε ανοιχτούς χώρους και δύο εργαστήρια δωρεάν για 30 παιδιά το Σάββατο 11/10 το πρωί και ένα μεγάλο 12ωρο εργαστήρι για ενήλικες από τον Στάθη Μαρκόπουλο, δάσκαλο και κουκλοπαίκτη, κατά τη διάρκεια 4 ημερών. Για τα εργαστήρια πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 2721021653, 6971540945.

Πληροφορίες αναλυτικές για το περιεχόμενο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.puppetfest.gr.

Η Τελετή έναρξης τoυ Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19.30, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, όπου στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η παράσταση της βραβευμένης Γαλλικής ομάδας «Petites Perceptions», με τίτλο “L’étrange piano de Kreisler”, μια μουσική παράσταση θεάτρου και αντικειμένων με τη υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Όπως σίγουρα γνωρίζετε το Φεστιβάλ διοργανώνεται από δημιουργικούς εθελοντές οι οποίοι εργάζονται αφιλοκερδώς για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Αυτές τις ημέρες όλοι οι εθελοντές προσφέρουν και την τελευταία σταγόνα δύναμης ούτως ώστε να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια , να φιλοξενηθούν άψογα όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και να περάσουν υπέροχα όλοι οι θεατές και το κοινό που θα παρακολουθήσει τις δράσεις.

Προσκαλούμε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας να έρθουν και να απολαύσουν τις δράσεις του Φεστιβάλ και να ζήσουν 9 ημέρες γιορτής και χαράς.

από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ