ΑΑΔΕ: Απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα μέσω βουλγαρικής εταιρείας – βιτρίνας

Μια καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ, που αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Ο μηχανισμός της τριγωνικής απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρίες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από την Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιριών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια, που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.