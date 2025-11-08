Ψηφιακό Πελατολόγιο: Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ γάμοι, βαφτίσεις και δεξιώσεις

Το ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ επεκτείνεται σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την πλήρη καταγραφή συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μετά τους χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων) οι οποίοι από την 1η Ιουλίου 2025 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, σειρά παίρνουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκδηλώσεων για να έρθουν αργότερα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι.
Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν το επόμενο διάστημα διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και events, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, αλλά και οι εταιρείες catering. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.
Ηδη, στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου, οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Η ίδια λογική θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα.
Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών, να εντοπίζουν ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύουν τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.