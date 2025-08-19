ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς

Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει χιλιάδες οδηγούς που αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, είτε αυτές αφορούν σε ανασφάλιστα οχήματα είτε σε αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ είτε έχει διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποπέσει σε άλλες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εντοπίζονται:

350.000 ιδιοκτήτες με παραβάσεις

150.000 χωρίς ΚΤΕΟ

90.000 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

«Ήδη έχουν τρέξει κάποιες διασταυρώσεις και έλεγχοι από στοιχεία που έχουν τόσο ιδιωτικοί φορείς, όπως είναι το ΚΤΕΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και δημόσιοι φορείς όπως είναι το υπουργείο Μεταφορών και η ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων», σημειώνει μιλώντας στο MEGA η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου.

