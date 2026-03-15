ΑΑΔΕ: Πάνω από 75 δισ. ευρώ σε έσοδα θα εισπραχθούν το 2026

Τελικό στόχο είσπραξης 75,45 δισ. ευρώ σε φορολογικά και μη φορολογικά έσοδα για το 2026 βάζει στην ΑΑΔΕ απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αναρτήθηκε στις 12.03.2026.

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση, οι ποσοτικοί στόχοι για τα έσοδα της ΑΑΔΕ προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2026 και θα πρέπει να επιτευχθούν σωρευτικά και στο ακέραιο, δηλαδή με ποσοστό επίτευξης 100%.

Το ποσό των 75,45 δισ. ευρώ δεν αφορά μόνο τον στενό πυρήνα των φορολογικών εσόδων καθώς οι προβλέψεις εισπράξεων της ΑΑΔΕ για φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 71,146 δισ. ευρώ, οι προβλέψεις για μη φορολογικά έσοδα σε 2,173 δισ. ευρώ και μαζί με πρόσθετες εισπράξεις φορολογικών εσόδων ύψους 2,131 δισ. ευρώ διαμορφώνεται ο τελικός στόχος των 75,45 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, ο πήχης για τις συνολικές εισπράξεις παραμένει πολύ ψηλά και θα κριθεί πάνω σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα μεγέθη.

