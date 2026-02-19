Τάμπλετ, κάμερες και 48ωρα λουκέτα: Η ΑΑΔΕ μπαίνει στο καρναβαλικό πάρτι

Λίγο πριν οι δρόμοι γεμίσουν με χρώματα, μουσικές και χιλιάδες καρναβαλιστές, τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων, που θα αναπτυχθεί από την ΑΑΔΕ διακριτικά, αλλά αποφασιστικά, σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας σε μια περίοδο που η αυξημένη κατανάλωση και η μαζική συμμετοχή δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για φαινόμενα φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα ελεγκτικά κλιμάκια θα κινηθούν τόσο εμφανώς όσο και αθόρυβα, μέσα στο πλήθος και στην αγορά, ώστε κάθε οικονομική δραστηριότητα να αποτυπώνεται όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο εν όψει των αποκριάτικων εκδηλώσεων, δίνοντας έμφαση σε περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλή επισκεψιμότητα και έντονη εμπορική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλες διοργανώσεις, όπως τα Καρναβάλια της Πάτρας, της Ξάνθης, της Νάουσας, του Τυρνάβου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και μικρότερες τοπικές γιορτές με σημαντική συμμετοχή του κοινού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους που αφορούν τις οργανωμένες παρελάσεις και τα γκρουπ καρναβαλιστών, όπου θα εξετάζεται η ορθή δήλωση συμμετοχών και η αντιστοίχιση των εισπραχθέντων ποσών για στολές και εγγραφές με τα εκδοθέντα παραστατικά. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, τουριστικά γραφεία, χώρους στάθμευσης και καταστήματα εποχικών ειδών.