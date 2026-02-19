Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
19
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάμπλετ, κάμερες και 48ωρα λουκέτα: Η ΑΑΔΕ μπαίνει στο καρναβαλικό πάρτι

Share

Λίγο πριν οι δρόμοι γεμίσουν με χρώματα, μουσικές και χιλιάδες καρναβαλιστές, τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων, που θα αναπτυχθεί από την ΑΑΔΕ διακριτικά, αλλά αποφασιστικά, σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας σε μια περίοδο που η αυξημένη κατανάλωση και η μαζική συμμετοχή δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για φαινόμενα φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα ελεγκτικά κλιμάκια θα κινηθούν τόσο εμφανώς όσο και αθόρυβα, μέσα στο πλήθος και στην αγορά, ώστε κάθε οικονομική δραστηριότητα να αποτυπώνεται όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο εν όψει των αποκριάτικων εκδηλώσεων, δίνοντας έμφαση σε περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλή επισκεψιμότητα και έντονη εμπορική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλες διοργανώσεις, όπως τα Καρναβάλια της Πάτρας, της Ξάνθης, της Νάουσας, του Τυρνάβου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και μικρότερες τοπικές γιορτές με σημαντική συμμετοχή του κοινού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους που αφορούν τις οργανωμένες παρελάσεις και τα γκρουπ καρναβαλιστών, όπου θα εξετάζεται η ορθή δήλωση συμμετοχών και η αντιστοίχιση των εισπραχθέντων ποσών για στολές και εγγραφές με τα εκδοθέντα παραστατικά. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, τουριστικά γραφεία, χώρους στάθμευσης και καταστήματα εποχικών ειδών.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του powergame.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode