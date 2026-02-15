Τελευταία Νέα
Νέα απάτη με SMS της ΑΑΔΕ για απλήρωτο «φόρο κυκλοφορίας» (video)

Το κινητό δονείται, μια ειδοποίηση ανάβει στην οθόνη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η καθημερινότητα διακόπτεται από ένα μήνυμα που μοιάζει επείγον. «Εκκρεμεί πληρωμή τελών κυκλοφορίας», «το δέμα σας δεν παραδόθηκε», «οφειλή στο e-PASS», «πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας – πληρώστε τώρα». Η πρώτη σκέψη είναι συνήθως πρακτική, «μήπως το ξέχασα;». Και αυτή ακριβώς τη στιγμή αμφιβολίας εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μαζική αποστολή παραπλανητικών SMS και e-mails που μιμούνται την ΑΑΔΕ, τα ΕΛΤΑ, τράπεζες ακόμη και αστυνομικές ή ευρωπαϊκές αρχές. Πρόκειται για οργανωμένες απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης και φυσικά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
