«Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη» 100 Χρόνια 1925-2025 στις 29 Νοεμβρίου στο Άργος

Στις 29 Νοεμβρίου, η Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος» στο Άργος θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Οι Φίλοι Δημοτικού Ωδείου Άργους και η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων ενώνουν δυνάμεις για μια εκδήλωση που επιχειρεί όχι μόνο να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου συνθέτη, αλλά και να φωτίσει το πολυσχιδές του έργο με τρόπο ουσιαστικό και προσιτό στο κοινό.

Ομιλητές:

Βάλια Βράκα, μουσικολόγος, Υπεύθυνη Τομέα Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη»

Τίτλος: «Η ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τεκμήρια του αρχείου του»

Νίκος Χριστοδούλου, δ/ντής ορχήστρας – συνθέτης, δ/ντής του Δημοτικού Ωδείου Άργους

Τίτλος: «Συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο, στο κλασικό τραγούδι και στη συμφωνική ορχήστρα»

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων του Συλλόγου «Φίλοι του Δημοτικού Ωδείου Άργους»

Διδασκαλία – Διεύθυνση: Νίκος Καπετάνιος

Πιάνο: Ελένη Παππά-Σούρσου

Η Βάλια Βράκα με την παρούσα παρουσίαση εξετάζει όψεις της ζωής και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από αντιπροσωπευτικά τεκμήρια του αρχείου του, όπως χειρόγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, μουσικά κατάλοιπα και οπτικοακουστικό υλικό. Στοχεύει να αναδείξει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του συνθέτη και να δείξει με ποιον τρόπο το προσωπικό του αρχείο λειτουργεί ως πολύτιμος φορέας μνήμης, προσφέροντας καθοριστικά εργαλεία για την κατανόηση και ερμηνεία της συνολικής του δημιουργίας.

Ο Νίκος Χριστοδούλου μας παρουσιάζει την προσωπική συνεργασία του, ως συνθέτης και ως διευθυντής ορχήστρας, με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάστηκαν στο Εθνικό Θέατρο, καθώς και στη μεταγραφή για φωνή και πιάνο (σε μορφή κλασικού τραγουδιού), με παραγγελία του Θεοδωράκη, τραγουδιών του σε ποίηση Καρυωτάκη. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν και ως μαέστροι, στη Δανία, σε συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Άλμποργκ, και στη Μόσχα, σε συναυλία – γκαλά όπερας, αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας, με τους σολίστ και την ορχήστρα της Όπερας Μπολσόι. Επίσης αναφέρεται στο συμφωνικό έργο του του Θεοδωράκη, καθώς και στην εξαιρετική του σπουδή στα θεωρητικά στο Ωδείο Αθηνών και μετέπειτα στο Ωδείο (Conservatoire) του Παρισιού.

Ταυτόχρονα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό και από τους δύο ομιλητές.

Η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων του Συλλόγου αποδίδει τραγούδια του μεγάλου συνθέτη σε έργα των ποιητών Ιάκωβου Καμπανέλλη (Μαουτχάουζεν), Γιάννη Θεοδωράκη (Λιποτάχτες), Γιώργου Δροσίνη (40 τραγούδια για Παιδάκια και Παιδιά), Οδυσσέα Ελύτη (Το Άξιον Εστί) και Γιώργου Σεφέρη (Στροφή – Επιφάνια).

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Άργους – Μυκηνών και τον Δήμαρχο Ιωάννη Μαλτέζο για τη συνεργασία και τη στήριξη, την Ποτοποιία Μαυράκη για την ευγενική της προσφορά, το κλιμάκιο Εθελοντών του Τομέα Υγείας, το οποίο, μαζί με τη Νοσηλεύτρια-Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Άργους, θα βρίσκονται στην Αίθουσα, για να συνδράμουν υγειονομικά και το μέλος του Συλλόγου και της Χορωδίας, κ. Γιούλα Χουντάλα, που μαζί με το ανθοπωλείο «Λουλουδότοπος» θα αναλάβουν τη διακόσμηση της σκηνής.

Καλούμε όλους τους φίλους να μας τιμήσουν με την παρουσία τους σ’ αυτήν την προσπάθεια για μια ουσιαστικότερη γνωριμία με τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη.