Ένας χρόνος μόνιμης έκθεσης αρχείου Μαρία Κάλλας – Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδηλώσεις διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, με αφορμή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης “Μαρία Κάλλας” , τις οποίες η Λέσχη στηρίζει και συμμετέχει .

Στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 γεννήθηκε η μεγαλύτερη φωνή του 20ου αιώνα. 101 έτη μετά την γέννηση της θρυλικής Μαρίας Κάλλας, στις 2 Δεκεμβρίου του 2024, ο Σύλλογός μας εγκαινίασε – χάρη και στην πολύτιμη και συνεχόμενη συνεργασία και υποστήριξη Ιδρυμάτων και φορέων – έναν μόνιμο χώρο έκθεσης αφιερωμένο στην La Divina. Έως και σήμερα περισσότεροι από 4.200 άτομα έχουν επισκεφτεί τον χώρο αυτό. Φέτος, έχουμε οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις – στο σύνολό τους με ελεύθερη είσοδο– για όλους/όλες.

Συγκεκριμένα, στο φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας “Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή”, την Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, θα στηθεί μια έκθεση με σειρά φωτογραφιών από την μεγάλη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη, ένα μεγάλο χρονολόγιο με την ζωή της Μαρίας Κάλλας, σειρά από έγγραφα που συνδέουν κι αναδεικνύουν την καταγωγή της σοπράνο με την Μεσσηνία, από το αρχείο του ερευνητή Γιώργου Παυλάκη καθώς και νέα αποκτήματα της συνεχώς αυξανόμενης συλλογής του Συλλόγου μας, που πλέον ξεπερνά τα 1.500.000 τεκμήρια.

Παράλληλα, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, ώρα: 18.00 θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα “η δική μας Μαρία Κάλλας” .

Απαραίτητη κράτηση θέσης τηλεφωνικά: 27210-22607 & 6955933407.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, το πρωί 10.00 με 13.00 θα πραγματοποιηθεί προβολή του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ του 2013 “η δική μας Κάλλας” /

Θέμα του μικρού εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ είναι οι “στάσεις” που έκανε η Μαρία Κάλλας στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από το Νεοχώριο Ιθώμης του Δήμου Οιχαλίας, φτάνοντας στο Ηρώδειο και την Επίδαυρο.

Η διάρκεια του ντοκιμαντέρ είναι 30′.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με σειρά προτεραιότητας στο τηλ: 6955933407.

Τέλος, το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, ώρα: 20.00 θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα “γενέθλια” της έκθεσής μας με ένα “Petite soirée de l’opéra” με τους:

Μαριέττα Σαρρή – Σοπράνο, Δημοσθένη Βλάχο – Τενόρο & Μιχάλη Αγγελάκη – πιάνο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και το μικρό αυτό οπερατικό σουαρέ θα πραγματοποιηθεί στο συντριβάνι του Πνευματικού Κέντρου της πόλης!

Οι δράσεις τελούν υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας.

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίχως τη στήριξη, την συνεργασία και την εμπιστοσύνη του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας “Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή”, της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, του Διαγνωστικού Κέντρου Affidea – City Med, της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας & της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας / Filmhouse, τους οποίους ευχαριστούμε ξεχωριστά τον κάθε έναν από καρδιάς.