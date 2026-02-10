Ageism: Ο ηλικιακός ρατσισμός βλάπτει (και) την αγορά εργασίας

Τελευταία Νέα
Στην αγορά εργασίας, διακρίνουμε μια αντίφαση: Από τη μία το εργατικό δυναμικό γερνάει, καθώς ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού και επιμηκύνεται ο εργάσιμος βίος.

Από την άλλη, στους χώρους εργασίας οι διακρίσεις λόγω ηλικίας, ακόμα και αν τυπικά απαγορεύονται, στην πράξη ζουν και βασιλεύουν.

Έρευνες διαπιστώνουν ότι το φαινόμενο του ageism, του ηλικιακού ρατσισμού, καλά κρατεί στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη, παρά τις προσπάθειες καταπολέμησης των διακρίσεων.

«Είναι ο ηλικιακός ρατσισμός ο κύριος παράγοντας διακρίσεων στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη;», αναρωτιέται το VoxEurop,  ανεξάρτητη δημοσιογραφική πλατφόρμα που συγκεντρώνει ρεπορτάζ και έρευνες από όλη την ΕΕ.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την αύξηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, μια δημογραφική ομάδα φαίνεται να έχει μείνει στο περιθώριο: οι άνω των 50 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

