Αγιασμός για την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής περιόδου της Φιλαρμονικής Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης και η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης ανακοινώνουν ότι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή αγιασμού για την έναρξη των μαθημάτων μουσικής και της νέας καλλιτεχνικής περιόδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Φιλαρμονικής, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη 8, όπου θα συγκεντρωθούν μαθητές, γονείς, φίλοι της μουσικής και μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Η Φιλαρμονική, με αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά από το 1893 στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, συνεχίζει δυναμικά τη δράση της, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους και νέες να έρθουν σε επαφή με τη μουσική και να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική καλλιτεχνική οικογένεια.

Ο Δήμος Τρίπολης καλεί όλους τους πολίτες να παραστούν στην εκδήλωση και να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια της Φιλαρμονικής, η οποία αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και μουσικής παιδείας για την τοπική κοινωνία.