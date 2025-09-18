Αγιασμός στον παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας (pic’s)

Ο καθιερωμένος Αγιασμός τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στον «Παπαδοπούλειο» Παιδικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Την Ακολουθία τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, με την παρουσία των Μελών του Δ.Σ. του Σταθμού, των Νηπιαγωγών και των παιδιών.

Ο π. Φίλιππος ευχαρίστησε, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία, τους εργαζομένους για την προσφορά τους στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών και ευχήθηκε καλή δύναμη στο προσωπικό και κάθε πρόοδο στα παιδιά.