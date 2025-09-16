Εύσημα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις άψογες υπηρεσίες – Μαρτυρία επισκέπτριας στον αέρα του ΣΚΑΪ (audio)

Μια είδηση που αποδίδει τα εύσημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικότερα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας έρχεται από μια επισκέπτρια της περιοχής. Παρότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της, η εμπειρία της δεν στιγματίστηκε από την ατυχία, αλλά από τις άψογες υπηρεσίες που έλαβε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ίδια, θέλοντας να δώσει έμφαση στη θετική της εμπειρία και κουρασμένη από την «ατελείωτη γκρίνια για τον ΕΟΠΥΥ», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αποφάσισε να τη μοιραστεί δημόσια. Έτσι, έστειλε επιστολή στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, όπου φιλοξενούμενος ήταν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η προσωπική της μαρτυρία λειτουργεί σαν αντίβαρο στην αρνητική εικόνα που συχνά κυριαρχεί γύρω από τα νοσοκομεία, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το Νοσοκομείο Καλαμάτας, με την ίδια να αναφέρεται ονομαστικά στον Περικλή Νικολακέα, Ορθοπαιδικό – Χειρουργό, ο οποίος έκανε την επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, όπως ανέφερε η επιστολή που διαβάστηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ. Η κα. Γαλήνη, η οποία βρισκόταν στην Καλαμάτα για διακοπές, είχε την ατυχία να σπάσει το πόδι της και να χρειαστεί άμεση χειρουργική επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία της στο Νοσοκομείο Καλαμάτας δεν θύμιζε σε τίποτα την αρνητική εικόνα που συχνά συνοδεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας· αντιθέτως, μιλά για άρτια φροντίδα, επαγγελματισμό και ανθρώπινη προσέγγιση από το προσωπικό. «Η κα Γαλήνη στις διακοπές στην Καλαμάτα στις 13/8 έσπασε το πόδι της, καταθέτει λοιπόν την εμπειρία, επειδή, βαρέθηκα, λέει, την ατελείωτη γκρίνια για τον ΕΟΠΥΥ. Στις 10 το πρωί συνέβη το ατύχημα, το ΕΚΑΒ ήρθε σε 5 λεπτά, παραλαβή άψογη και σε μια ώρα μου ανακοίνωσαν ότι πρέπει να χειρουργηθώ. Στις 3 μ.μ. χειρουργήθηκα από την ομάδα του κυρίου Νικολακέα και δόξα το Θεό όλα πήγαν καλά. Το νοσοκομείο, το προσωπικό: άψογοι. Την επόμενη επιστρέψαμε Αθήνα όπου με παρακολουθούν ειδικευμένοι γιατροί στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Έμεινα τόσο ευχαριστημένη που θέλησα να λάβει γνώση ο κύριος υπουργός! Νισάφι πια με την γκρίνια. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Παρακαλώ τα στοιχεία μου να μην δημοσιοποιηθούν.»

«Την ευχαριστώ πολύ για ένα και μοναδικό λόγο γιατί πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας, και συνέχισε « Εγώ δεν λέω να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ για να κρύβουμε τα προβλήματα. Πρώτος εγώ On camera πηγαίνω στα νοσοκομεία και μιλάω για τα προβλήματα. Είναι άλλο να μιλάμε για προβλήματα του ΕΣΥ τα οποία πρέπει να λύσουμε, άλλο όλη μέρα να πριονίζουμε την εμπιστοσύνη μας στο σύστημα. Το σύστημα δουλεύει…», σημειώνοντας τέλος ότι «έχουμε από τα καλύτερα συστήματα παρά τα όσα οι δείκτες της Eurostat».