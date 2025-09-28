Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση στην προσπάθεια να αντιμετωπισθούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Το σχέδιο αυτό έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με σοβαρές προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο η Κομισιόν φαίνεται ότι επιθυμεί να εφαρμοσθεί στην ολότητα του. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της συνεχούς αλληλογραφίας με τις ελληνικές Αρχές, με την επιστολή που έστειλε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στις 4 Αυγούστου 2025 ήταν απολύτως ξεκάθαρη: Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών […] ή των ενδιάμεσων πληρωμών…».

