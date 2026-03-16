Άγονη δημοπρασία ελαιολάδου στην Λακωνία, αποθέματα στην Ιταλία, παραγωγή και αποθέματα στην Ισπανί

Έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος έχουμε αυτή την περίοδο στην αγορά ελαιολάδου της χώρας μας.

Από την άλλη προχωρά κανονικά η συγκομιδή στην Ισπανία, ενώ στην Ιταλία φαίνεται να έχουν γεμίσει οι αποθήκες με ελαιόλαδα και έχουμε μια αύξηση αποθεμάτων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως φαίνεται στην Ελλάδα οι έμποροι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για να αγοράσουν καλής ποιότητας έξτρα παρθένα ελαιόλαδα πάνω από 5 ευρώ το κιλό.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κηρυχθεί άγονη (χωρίς προσφορά) η δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών της Λακωνίας, την Τετάρτη (11/03/2026), για την πώληση περίπου 25.000 κιλών έξτρα παρθένου ελαιολάδου και 2.100 κιλών παρθένου ελαιολάδου.

Ιταλία

Η έκθεση του Frantoio Italia για την εξέλιξη των ιταλικών αποθεμάτων ελαιολάδου, που δημοσιεύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι ο όγκος τους έφτασε τους 309.000 τόνους, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 42,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης σεζόν. Από αυτή την ποσότητα, το 79,6% αντιστοιχούσε σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με το 53,1% να προέρχεται από την Ιταλία (164.076 τόνοι) και το 20,8% να προέρχεται από άλλες χώρες της ΕΕ (64.225 τόνοι).

Ακόμη επισημαίνει ότι, κατά την ίδια περίοδο, τα συνολικά αποθέματα βιολογικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και παρθένου ελαιολάδου έφτασαν τους 50.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση, κατά 79,2%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

