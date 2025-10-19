Αγοραστική δύναμη: Μετά από 10 χρόνια η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη

Μία ακόμη δεκαετία σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης θα χρειαστεί ώστε ο μέσος Ελληνας να επανέλθει στα επίπεδα αγοραστικής δύναμης που διέθετε πριν από την οικονομική κρίση. Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών σε δημοσιονομικό επίπεδο και την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς, το χάσμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει ευδιάκριτο. Οπως προκύπτει από τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, του ΙΟΒΕ και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη δεν πρόκειται να επιτευχθεί πριν από το 2035.

Η αγοραστική δύναμη του Ελληνα καταναλωτή βρίσκεται σήμερα στο 70% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έναντι 85% προ κρίσης, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των πραγματικών εισοδημάτων και την αδυναμία των μισθών να ακολουθήσουν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Η οικονομία εμφανίζει αναπτυξιακή δυναμική με ρυθμό κοντά στο 2,2% του ΑΕΠ, ωστόσο η ανάπτυξη αυτή παραμένει περισσότερο μακροοικονομική παρά κοινωνική. Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στην καθημερινότητα των νοικοκυριών, που συνεχίζουν να πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια στα βασικά αγαθά.

Ο ετήσιος πληθωρισμός, αν και αποκλιμακωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 3%, επίπεδο που παραμένει υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή ονομαστική αύξηση στους μισθούς απορροφάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις αυξημένες τιμές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί περίπου κατά 7% την τελευταία διετία, ενώ η Eurostat καταγράφει σταθερά υψηλότερους δείκτες τιμών για τρόφιμα και ενέργεια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές στα είδη διατροφής αυξήθηκαν κατά 9,2% μέσα σε ένα έτος, στα νωπά φρούτα κατά 14,8% και στο κρέας κατά 11,3%. Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές των αγροτικών προϊόντων παραμένουν σε ανοδική τροχιά -η Τράπεζα Πειραιώς υπολόγισε αύξηση 1,47% στον σχετικό δείκτη τον Σεπτέμβριο-, ενώ ο καφές, επηρεασμένος από την ξηρασία στη Βραζιλία, έχει ενισχυθεί κατά 48% μέσα σε δώδεκα μήνες.

