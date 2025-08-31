Αγορές, βόλτες, ψυχαγωγία στην 11η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας (video & pic’s)

Χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που πλημμύρισαν χθες το βράδυ το κέντρο και τους δρόμους της Καλαμάτας με αφορμή την 11η Λευκή Νύχτα, μετατρέποντας την πόλη σε έναν τεράστιο ζωντανό χώρο γιορτής.

Από τις πρώτες απογευματινές ώρες ντόπιοι και επισκέπτες πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης συμμετέχοντες στην μεγάλη εμπορική εκπτωτική βραδιά που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Πόλος έλξης και οι εκδηλώσεις σε κεντρική πλατεία και πλατεία 23ης Μαρτίου με γνωστούς καλλιτέχνες και τοπικά συγκροτήματα

Φέτος η διοργάνωση ήταν είναι πολυθεματική, καθώς πολλές και διαφορετικές καλλιτεχνικές ήταν οι εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης, όπως στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στην αναπλασμένη Πλατεία 23ης Μαρτίου (Ιστορικό Κέντρο) καθώς και στην Αριστομένους στο ύψος του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.

Μικρά μουσικά σχήματα, συνεργασίες με το Δημοτικό Ωδείο και το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και βεβαίως τις Σχολές σύγχρονου χορού της πόλης , που διάνθισαν το πρόγραμμα της βραδιάς με χορευτικές παραστάσεις σε διαφορετικά σημεία του εμπορικού κέντρου, δίνοντας παλμό και προσφέροντας μουσικοχορευτικό θέαμα στους εκατοντάδες επισκέπτες, που αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος την Καλαμάτα για τη βραδιά της 11ης Λευκής Νύχτας.

Τα τοπικά συγκροτήματα The Blues Escape και Kalamata Music Ensemble στην κεντρική πλατεία και ο Δημήτρης Κοργιαλάς στην πλατεία 23ης Μαρτίου, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου που έκανε τις βόλτες του στο κέντρο.