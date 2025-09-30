Κίνδυνος για την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για ποσό 500 εκατ. ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα ποσό κοντά στα 600 εκατ. ευρώ δεν έχει πληρωθεί από το 2024.

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στον Οκτώβριο. Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα από τις 15 Οκτωβρίου και μετά γίνεται η πληρωμή του προκαταβολής του τσεκ της ενιαίας ενίσχυσης. Πρόκειται για ποσό 500 εκατ. ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα ποσό κοντά στα 600 εκατ. ευρώ δεν έχει πληρωθεί από το 2024. Αιτία για τις καθυστερήσεις είναι ότι δεν έχουν γίνει οι μεταρρυθμίσεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διορία λήγει στις 4 Νοεμβρίου.