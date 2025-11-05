Airbnb: Φρένο στην ανάπτυξη – Οι νέες προκλήσεις

Από ένα φουσκωτό στρώμα στο σαλόνι των ιδρυτών της, η Airbnb είναι πλέον ένα επιχειρηματικός κολοσσός με την κεφαλαιοποίηση να πλησιάζει τα 80 δισ. δολ. και τα υπό διαχείριση καταλύματα σε πάνω από 220 χώρες σε όλον τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2007, οι Μπράιαν Τσέσκι και Τζο Γκέμπια, αντιμετώπιζαν δυσκολίες με το ενοίκιό τους στην Καλιφόρνια. Κι έτσι κατέληξαν να τοποθετήσουν στον χώρο τους φουσκωτά στρώματα (“air mattresses”) και να τα νοικιάσουν σε επισκέπτες κατά τη διάρκεια μεγάλου συνεδρίου σχεδιασμού στο Σαν Φρανσίσκο.

Πλέον όλα έχουν αλλάξει: το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Airbnb στο δεύτερο τρίμηνο ήταν ένα αξιοσημείωτο 21%. Τον Αύγουστο ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει μετοχές αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και η χρηματιστηριακή αξία ξεπερνά αυτή της Marriott, της μεγαλύτερης ξενοδοχειακής εταιρείας στον κόσμο.

