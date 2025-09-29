Airbnb: Σε ισχύ οι νέοι όροι από την 1η Οκτωβρίου – Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρότερους κανόνες και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που προσφέρονται μέσω Airbnb.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων στην πλατφόρμα Airbnb.

Επίσης, θα καθοριστούν νέα μέτρα και πολιτικές κινήτρων ή αποθάρρυνσης, με στόχο την επιστροφή περισσότερων ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Όροι:

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και ανιχνευτών καπνού

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη για την ασφάλεια ηλεκτρικής εγκατάστασης

Χώροι κύριας χρήσης με επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό (π.χ. όχι υπόγεια και αποθήκες)

Υποχρεωτική ύπαρξη κλιματισμού και θέρμανσης σε όλους τους βασικούς χώρους

Σήμανση εξόδου κινδύνου

Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

