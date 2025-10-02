Η εφορία πατάει το κουμπί και… «σβήνει» χιλιάδες Airbnb

Η εφορία πατάει από σήμερα το κουμπί και βάζει «λουκέτο» σε χιλιάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν είναι κύριας χρήσης. Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ξεκαθαρίζει ποια ακίνητα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται μέσα από τις πλατφόρμες και ποια θα βγουν εκτός.

Όσα ακίνητα εμφανίζονται ως υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ ή βοηθητικοί χώροι θα διαγράφονται αυτόματα από το μητρώο και οι διεθνείς πλατφόρμες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για να μπλοκάρουν την ανάρτηση των αγγελιών.

Στην πράξη, οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν καν τη δυνατότητα να ανεβάσουν καταχώρηση εάν δεν υπάρχει ενεργός αριθμός μητρώου. Αντίθετα, στη βραχυχρόνια μίσθωση θα συνεχίσουν μόνο τα ακίνητα που θεωρούνται κύριας χρήσης, δηλαδή εκείνα με χώρους καθημερινής διαβίωσης όπως υπνοδωμάτια, σαλόνια, κουζίνες, τραπεζαρίες και γραφεία. Οι βοηθητικοί χώροι –αποθήκες, γκαράζ, υπόγεια– κόβονται οριστικά από το νέο πλαίσιο, με τα ΑΜΑ τους να ακυρώνονται αυτόματα και τις πλατφόρμες να μην επιτρέπουν την ανάρτησή τους.

