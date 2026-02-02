«Εργάνη»: Στο 78,5% αυξήθηκε η πλήρης απασχόληση – 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019

Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, σε μία χρονιά που η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των 18 τελευταίων ετών και στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας, τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μισθωτή εργασία επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία της απασχόλησης, αλλά και των αμοιβών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η πολιτική μας για τα ζητήματα της εργασίας και οι δράσεις μας για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αποδίδουν απτά, άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Το 2026 συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων και πιο ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Με κάθε πρωτοβουλία και κάθε δράση μας, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους πολίτες».