«Εργάνη»: Στο 78,5% αυξήθηκε η πλήρης απασχόληση – 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019

Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, σε μία χρονιά που η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των 18 τελευταίων ετών και στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας, τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μισθωτή εργασία επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία της απασχόλησης, αλλά και των αμοιβών.
Περισσότερα στο www.insider.gr, πατώντας εδώ