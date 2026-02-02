Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
2
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εργάνη»: Στο 78,5% αυξήθηκε η πλήρης απασχόληση – 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019

Share

Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, σε μία χρονιά που η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των 18 τελευταίων ετών και στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας, τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μισθωτή εργασία επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία της απασχόλησης, αλλά και των αμοιβών.

Περισσότερα στο www.insider.gr, πατώντας εδώ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode