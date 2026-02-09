Ακίνητα: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια – Η νέα πραγματικότητα της στέγης

Η εικόνα της αγοράς κατοικίας σκιαγραφείται ολοένα και περισσότερο από τις αλλαγές στη δομή των νοικοκυριών και στα πρότυπα διαβίωσης. Τα ελληνικά νοικοκυριά αυξάνονται αριθμητικά, αλλά μειώνονται σε μέγεθος, δημιουργώντας νέες πιέσεις στη ζήτηση στα ακίνητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη.

Τη δεκαετία 2011-2021 ο αριθμός των μονομελών νοικοκυριών αυξήθηκε από 1,06 εκατομμύρια σε 1,4 εκατομμύρια

Η αύξηση των διαζυγίων, τα μονομελή νοικοκυριά, οι singles, η καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας, η αυξημένη κινητικότητα για λόγους σπουδών και εργασίας οδηγούν στη δημιουργία περισσότερων ανεξάρτητων νοικοκυριών, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κάθε χωρισμός συνεπάγεται πρακτικά τον διπλασιασμό μιας στεγαστικής ανάγκης, σε μια αγορά η οποία έχει σημαντικό έλλειμμα προσφοράς.

