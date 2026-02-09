Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Μέχρι πότε ισχύουν και ποιες οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις, καθώς ύστερα από 60 ημέρες, αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 28 Φεβρουαρίου, δίνοντας μια «ανάσα» για την αγορά και τους καταναλωτές.

Ύστερα από δύο συνεχόμενες Κυριακές, στις 18 και στις 25 Ιανουαρίου, όπου τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά, οι εκπτώσεις προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για την αγορά απαραίτητων ειδών, όπως ρούχα, υποδήματα και εποχικά προϊόντα, σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Οι αγορές στις χειμερινές εκπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
