Γιατί δεν «ταιριάζουν» οι άνεργοι με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Στην Ελλάδα, από το 2009 έως και σήμερα διαπιστώνεται πως υπάρχουν περισσότεροι άνεργοι από όσους «χρειάζεται» η οικονομία για να λειτουργεί αποτελεσματικά, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι κενές θέσεις εργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η μείωση της ανεργίας και η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά εργασίας δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκην ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί αποτελεσματικά.

Αντίθετα, όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurobank Research καταδεικνύουν πως η αγορά εργασίας αν και βρίσκεται πιο κοντά στην αποτελεσματικότητα σε σχέση με το παρελθόν, εξακολουθεί να απέχει από αυτήν. Η επιμονή του λεγόμενου «χάσματος ανεργίας» δείχνει ότι η οικονομία δεν έχει καταφέρει να πετύχει πλήρη απασχόληση με όρους αποδοτικής κατανομής των πόρων. Η μετάβαση σε μια αποτελεσματική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους αναλυτές, προϋποθέτει όχι μόνο τη συνέχιση της μείωσης της ανεργίας, αλλά και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην εργασία και τη βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων, μέσω στοχευμένων πολιτικών κατάρτισης, διά βίου μάθησης και στενότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

