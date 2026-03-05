Ακίνητα: Πτώση στα έσοδα από μεταβιβάσεις – Άνοδος σε γονικές παροχές και κληρονομιές

Τελευταία Νέα
Διπλή εικόνα παρουσίασαν το προηγούμενο έτος τα φορολογικά έσοδα που προέρχονται από τις μεταβιβάσεις και γενικότερα τις συναλλαγές στην αγοραπωλησία ακινήτων.

Από τη μία πλευρά, οι εισπράξεις από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές αυξήθηκαν – παρά το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού. Από την άλλη, τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων μειώθηκαν, εξέλιξη που αποδίδεται στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, στο αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Επίσης, μεγάλος αριθμός συναλλαγών αφορά στην αγορά πρώτης κατοικίας η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης για ποσά έως 200.000 ευρώ (άγαμοι) ή 250.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

