ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πώς λύνεται ο γρίφος για τα εξ αδιαιρέτου – 20 ερωτήσεις – απαντήσεις

Χιλιάδες ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια) σε όλη τη χώρα παραμένουν ανεκμετάλλευτα επειδή ανήκουν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, οι οποίοι μοιράζονται την κυριότητα και τα δικαιώματα, χωρίς το ακίνητο να έχει διαιρεθεί σε ξεχωριστές ιδιοκτησίες, και οι οποίοι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους…

Πρόκειται για τη λεγόμενη εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί συχνότατη αιτία συγκρούσεων και πολυετών δικαστικών αντιδικιών, στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία για τον τρόπο αξιοποίησης ή διάθεσης των ακινήτων.

Το πρόβλημα αυτό απασχολεί – κυρίως – όσους απέκτησαν ακίνητα από κληρονομιά και δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ τους. Την ίδια ώρα, χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε αδιέξοδο – και κατά συνέπεια ούτε αυτοί μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους – επειδή βρέθηκαν να είναι συνιδιοκτήτες με το Δημόσιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

